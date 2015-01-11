График работы РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в праздничные дни

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения информирует население о графике работы РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в праздничные дни:

29 и 30 апреля, 1 и 9 мая 2018 года - выходные дни.

А также, ОГИБДД г. Озерска предоставляет государственную услугу по выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в соответствии с требованиями приказа МВД России от 29.11.2017 г. №900 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов».

Данная услуга предоставляется по адресу: пр.Ленина,д.94 каб.№4 тел.4-57-24 (понедельник с 09:00 до 11:00).