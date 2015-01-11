Сборная России завершила выступление на юниорском чемпионате мира

Юниорская сборная России крупно проиграла США в четвертьфинальном матче и завершила выступление на домашнем юниорском чемпионате мира.

С первых же смен обе команды начали играть в атакующий хоккей и создавать опасные моменты. Один из них сборной США удалось реализовать в середине первой двадцатиминутки. Еще не все зрители успели занять свои места после первого перерыва, как Россия сравняла счет. Руслан Исхаков совершил сольный проход, который и завершил голом. На третью двадцатиминутку команды вышли при равном счёте, 1:1. Американцы прижали россиян к воротам, но несколько раз подряд здорово сыграл наш вратарь Амир Мифтахов.

Когда казалось, что в матче наступает перелом и Россия вот- вот дожмет соперника, тем более, что наша команда как раз получила численное большинство, шайбу, играя в меньшинстве, забросила американская команда.

А следом американцы увеличили преимущество, забросив третью шайбу в ворота России.

За полторы минуты тренерский штаб нашей команды взял тайм-аут и заменил вратаря на шестого полевого. Однако россияне проиграли вбрасывание и получили шайбу в пустые ворота. Довершил разгром нашей команды за 7 секунд до сирены американский форвард Хьюс. Итог 1:5 0 неутешительное крупное поражение юниорской сборной России, которая покидает домашний турнир.

Вчера же определились все участники полуфинальных матчей чемпионата. Так, в Магнитогорске сборная Швеции одолела Словакию – 6:1, а Чехия сенсационно выиграла у Канады – лидера группы А, не знавшего поражения до вчерашнего дня, со счетом 2:1.

В Челябинске днем сборная Финляндии одержала уверенную победу над Белоруссией со счетом 5:2. В итоге завтра в арене «Трактор» в полуфиналах встретятся сборные Финляндии и Швеции, а затем США и Чехии.

https://www.cheltv.ru/yuniorskaya-sbornaya-rossii-proigrala-ssha-v-chetvertfinalnom-matche-na-chempionate-mira/