Сборная России завершила выступление на юниорском чемпионате мира

Юниорская сборная России крупно проиграла США в четвертьфинальном матче и завершила выступление на домашнем юниорском чемпионате мира.
С первых же смен обе команды начали играть в атакующий хоккей и создавать опасные моменты. Один из них сборной США удалось реализовать в середине первой двадцатиминутки. Еще не все зрители успели занять свои места после первого перерыва, как Россия сравняла счет. Руслан Исхаков совершил сольный проход, который и завершил голом. На третью двадцатиминутку команды вышли при равном счёте, 1:1. Американцы прижали россиян к воротам, но несколько раз подряд здорово сыграл наш вратарь Амир Мифтахов.
Когда казалось, что в матче наступает перелом и Россия вот- вот дожмет соперника, тем более, что наша команда как раз получила численное большинство, шайбу, играя в меньшинстве, забросила американская команда.
А следом американцы увеличили преимущество, забросив третью шайбу в ворота России.
За полторы минуты тренерский штаб нашей команды взял тайм-аут и заменил вратаря на шестого полевого. Однако россияне проиграли вбрасывание и получили шайбу в пустые ворота. Довершил разгром нашей команды за 7 секунд до сирены американский форвард Хьюс. Итог 1:5 0 неутешительное крупное поражение юниорской сборной России, которая покидает домашний турнир.
Вчера же определились все участники полуфинальных матчей чемпионата. Так, в Магнитогорске сборная Швеции одолела Словакию – 6:1, а Чехия сенсационно выиграла у Канады – лидера группы А, не знавшего поражения до вчерашнего дня, со счетом 2:1.
В Челябинске днем сборная Финляндии одержала уверенную победу над Белоруссией со счетом 5:2. В итоге завтра в арене «Трактор» в полуфиналах встретятся сборные Финляндии и Швеции, а затем США и Чехии.
https://www.cheltv.ru/yuniorskaya-sbornaya-rossii-proigrala-ssha-v-chetvertfinalnom-matche-na-chempionate-mira/
Ключевые теги: Хоккей, ЧМ, юниоры, Россия проиграла.
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