Помним героев-ликвидаторов и чтим их подвиг

26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах состоялось возложение цветов к мемориальному знаку на пересечении улиц Советская и Строительная в Озерске.

Отдать дань уважения озерчанам, которые приняли участие в ликвидации техногенных аварий, и прежде всего - на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», собрались представители органов местного самоуправления, Общественной молодежной палаты, студенческих строительных отрядов МИФИ, Специального управления ФПС №1 МЧС России и граждан.

Открылось памятное мероприятие минутой молчания, после к присутствующим обратился председатель Собрания депутатов Олег Костиков:

- Надо отметить, что развитие атомной энергетики сопряжено с большими рисками, и мемориальный знак, у которого мы с вами собрались, напоминает о том, что, как только ослабевает внимание к вопросам безопасности и охраны труда на производстве, происходят материальные и человеческие потери. Нам в Озерске это особенно понятно, потому что наши жители активно привлекались к ликвидации крупнейших аварий за всю историю атомной энергетики. Сегодняшняя дата призывает бережно относится к человеческой жизни.

- Мы с вами чтим память ликвидаторов и должны сделать все, чтобы катастрофы не повторялись, - поддержал своего коллегу депутат Виталий Вельке.

Присутствовавший на памятном мероприятии Вячеслав Ольховский, председатель городской общественной организации «Союз-Чернобыль» подчеркнул, что, по официальным данным, озерчане командировались на Чернобыльскую АЭС в течение нескольких лет, но больше всего - 393 человека - трудились там в самые напряженные 1986-1987 годы. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, устраняли последствия аварии и делали это с учетом опыта 1957 года работники «Маяка», «ЮУС», медики, ученые, пожарные и другие службы:

- Мы чувствовали, что это наш долг – быть там, где нужны наши знания и силы, и меньше всего думали, что совершаем подвиг.

В благодарность героям-ликвидаторам от потомков к подножию монумента легли цветы красного цвета.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35719/