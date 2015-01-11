Челябинский Россельхознадзор выявил нарушения на птицефабрике «Равис»

Управление Россельхознадзора по Челябинской области обнаружило нарушения ветеринарного законодательства в ходе проверки ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» (Сосновский район, Челябинской область), сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительным видом деятельности птицефабрики является разведение и убой свиней на территории агроцехов Равис и Еткуль. В сообщении отмечается, что в агроцехе Равис не оборудована изолированная зона карантина и убойно-санитарный пункт для вынужденного убоя. Дороги вокруг свиноводческого предприятия, и дорога для проезда внутрь технологической площадки не имеет твердого покрытия.

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