Челябинский Россельхознадзор выявил нарушения на птицефабрике «Равис»

Управление Россельхознадзора по Челябинской области обнаружило нарушения ветеринарного законодательства в ходе проверки ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» (Сосновский район, Челябинской область), сообщает пресс-служба ведомства.
Дополнительным видом деятельности птицефабрики является разведение и убой свиней на территории агроцехов Равис и Еткуль. В сообщении отмечается, что в агроцехе Равис не оборудована изолированная зона карантина и убойно-санитарный пункт для вынужденного убоя. Дороги вокруг свиноводческого предприятия, и дорога для проезда внутрь технологической площадки не имеет твердого покрытия.
http://www.interfax-russia.ru
Ключевые теги: Россельхознадзор, Равис, нарушения.
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