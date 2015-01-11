Бесхозные предметы как потенциальная опасность…

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В последнее время достаточно часто отмечаются случаи обнаружения гражданами бесхозных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, в учреждениях и общественных местах, на лестничных площадках, около дверей квартир.

Признаки взрывных устройств:

• бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, коробки и пр.;

• присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты;

• шумы из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);

• наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);

• растяжки из проволоки, ниток, веревки;

• необычное размещение обнаруженного предмета;

• специфический, не свойственный окружающей обстановке, запах.

При обнаружении бесхозных предметов (сумка, пакет, коробка, портфель и пр.):

· не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;

· не фотографируйте;

· не накрывайте другими предметами;

· не засыпайте землей или песком, не заливайте водой;

· не пользуйтесь сотовой связью;

· не паникуйте и не кричите;

· cохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании или учреждении – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;

· далее следуйте указаниям официальных лиц.

Убедительная просьба к озерчанам!

Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей (учреждения, общественный транспорт, места отдыха).