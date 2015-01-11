Бесхозные предметы как потенциальная опасность…

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В последнее время достаточно часто отмечаются случаи обнаружения гражданами бесхозных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, в учреждениях и общественных местах, на лестничных площадках, около дверей квартир.
Признаки взрывных устройств:
• бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, коробки и пр.;
• присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты;
• шумы из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);
• наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);
• растяжки из проволоки, ниток, веревки;
• необычное размещение обнаруженного предмета;
• специфический, не свойственный окружающей обстановке, запах.
При обнаружении бесхозных предметов (сумка, пакет, коробка, портфель и пр.):
· не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;
· не фотографируйте;
· не накрывайте другими предметами;
· не засыпайте землей или песком, не заливайте водой;
· не пользуйтесь сотовой связью;
· не паникуйте и не кричите;
· cохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании или учреждении – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;
· далее следуйте указаниям официальных лиц.
Убедительная просьба к озерчанам!
Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей (учреждения, общественный транспорт, места отдыха).