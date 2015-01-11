4 мая в Большом зале Детской музыкальной школы №1 состоится концерт, посвященный одному из самых важных для нашей страны праздников – Дню победы.

В концерте принимают участие Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов – оркестр русских народных инструментов (рук. И.Хохрякова), хор учащихся ДМШ №1 (рук. С.Кривенко), стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена» М.Дмитриева, ансамбль домр, учащиеся ДМШ №1 О.Талочкина, М.Ермакова, Г.Лебедев, арт-группа «Премьера». В концерте прозвучат произведения М.Блантера, Г.Свиридова, Д.Тухманова, А.Петрова, А.Новикова, Л.Афанасьева. Песни военных лет и произведения о мире и о великой Победе никого не оставят равнодушными!

Приглашаем всех озерчан пройти с юными музыкантами «Дорогами Победы»!

Концерт состоится в 18.00 в Детской музыкальной школе №1 по адресу ул.Семёнова, д.5.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.