Спасатели будут дежурить в «Таганае», «Иремеле» и «Зюраткуле» в праздники

Спасатели будут дежурить на популярных туристических маршрутах в национальных парках Челябинской области в период майских праздников, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Посты организуют в нацпарке «Таганай», в природном парке «Иремель» и на реке Березяк в нацпарке «Зюраткуль». Спасатели здесь будут круглосуточно дежурить с 28 апреля по 2 мая и с 4 по 9 мая.

«Практика ежегодных спасательных постов показывает, что количество любителей активного отдыха стремительно растет. Среди них не только местные отдыхающие, но и туристы со всех регионов нашей страны», - отмечают в областной ПСС.

Помимо оказания оперативной помощи, спасатели займутся регистрацией групп и одиночных туристов, а также напомнят посетителям парков о правилах безопасности в горах. В ведомстве напомнили, что зарегистрироваться можно самостоятельно по телефону «112», сообщив численность, примерный маршрут и ожидаемое время возращения группы. Это позволит спасателям оперативнее прийти на помощь в трудной ситуации.

http://www.chel.aif.ru/travel/spasateli_budut_dezhurit_v_taganae_iremele_i_zyuratkule_v_prazdniki