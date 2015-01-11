Майские праздники! Отдыхаем, как можем!

Поздравляем с наступлением длинных весенних выходных! В последние дни уходящего апреля можно как следует развлечься, благо, для этого есть все возможности! В нашей афише каждый найдёт для себя что-то интересное!

Озёрск

29 апреля, 11-00

Театр кукол: Д.Ерохин по мотивам русских народных сказок

«КОЛОБОК» 3+

29 апреля, 12-00

ДК «Строитель»: отчётный концерт хореографического коллектива «Купава».

29 апреля, 15-00

Центральная городская бибилиотека: программа "Возьмёмся за руки, друзья!" по стихотворениям и песням Булата Окуджавы. Перед вами выступят участники клуба авторской песни «Рифей» и другие исполнители.

29 апреля, 17-00

ДК «Маяк»: «Музыка в сердце моём». Этот проект подготовили С. Волков и мужской хор.

Степан Волков – молодой профессиональный исполнитель, Лауреат 1 премии Международного конкурса «Серебряная лира», Лауреат 3 премии Международного конкурса «Newoperaworld».Зрители Озерска очень тепло приняли выступление С. Волкова на юбилейном празднике популярной песни в феврале этого года.

29 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: Музыкально-поэтическая трагикомедия «Репортаж из сумасшедшего дома» (16+)

30 апреля, 11-00

Театр кукол: ПРЕМЬЕРА!

Н.Кузнецова по сказке Э.Блайтон

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО УТЕНКА ТИМА»

Миасс

Глк «Солнечная долина»: 29 апреля откроется самый крупный на Южном Урале веревочный экстрим-парк!

Парк раскинулся на горе «Известная», общая протяженность трасс составляет несколько километров!

Здесь есть трассы как для взрослых, так и для детей.

Челябинск:

До 13 мая

Трк «Гагарин парк»: масштабная выставка-путешествие «Космодрайв». «Космодрайв» - это 42 удивительных приключения в космосе, созданные новейшими технологиями. Опробуй все приключения на себе и погрузись невесомость. Технологии сделают из тебя космонавта, превратят в звезду, отправят на лифте в космос, преодолеют гравитацию и запустят твой голос на Марс.

Все выходные:

Библиотека им.А.С.Пушкина: выставка «От книги к образу. Книги и куклы». На выставке представлены авторские куклы, сделанные своими руками, которые хранят энергетику и тепло рук мастерицы.

Все представленные на выставке куклы имеют свой литературный прототип

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея: выставка LOOKBOOK. Проект Анастасии Богомоловой «Lookbook» представлен в формате инсталляции, в которую включены предметы мебели, ткани 1970-х годов, одежда и косметика 1980—1990-х, развороты из советских журналов мод, авторская фотография и фотокнига.

Екатеринбург

29 апреля с 13 до 18-00

• Парк им.В.В.Маяковского: праздничная программа «Всемирный день танца».

• Zumba-зарядка под открытым небом

• Танцевальные локации

• Фитнес-зоны

• Зрелищно-развлекательная программа

• Трансляция тематической программы на центральном экране парка

• Концертная программа

• Детская танцевальная площадка «Круче всех!»

29 апреля, 17-00

Питер бар: еспристрастное и независимое состязание поэтов - ДЯДЯ СЛЭМ!

- поэты читают СВОИ стихи;

- принять участие может КАЖДЫЙ;

- в качестве ЖЮРИ выступают сами ЗРИТЕЛИ;

- победитель забирает ВСЁ!

29 апреля и 30 апреля с 12 до 20-00

Плотинка: открытие Парк-футбола! Он будет работать в воскресенье и понедельник с 12:00 до 20:00. Жителей ждут мастер-классы от звезд футбола, аттракционы и игры на открытом воздухе.

Специальным гостем парка станет чемпион мира 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Вместе с Десайи в Екатеринбург приедет французкий актер Сами Насери, которого все мы знаем как Даниэля из фильма «Такси». В нашем городе Сами примет участие в футбольных конкурсах, будет разыгрывать подарки и раздавать автографы.

29 апреля, с 12 заезды

Свердловская область, г.Березовский, АСК Березовский, Транспортников 1,к2: "OFF ROAD: Уральская Грязь 2018"! Вас ждет захватывающая борьба с бездорожьем и много позитива ;)

для гостей и участников организованы:

- Полевая Кухня

- Мобильная кофейня

- Бесплатные наклейки

- Фирменная атрибутика

30 апреля, 18-00

Музыкальный бар BiG Ural Band проводит фестиваль для выявления интересных и талантливых авторских коллективов Урала, которые в дальнейшем смогут выступать на сцене бара. Финал!

Александра Лебедева