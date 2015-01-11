Праздник 1 Мая: богатые традиции праздника

Для многих 1 Мая – праздник, относящийся к числу самых любимых. Несмотря на то, что он приходится на последний месяц весны, именно он считается символом начала тепла и солнечного света. А для россиян он ещё означает начало майских каникул – череды дней, свободных от рабочей суеты и посвящённых исключительно отдыху с родными и друзьями.

Несмотря на такую любовь к этой дате, мало кто знает, как начиналась история 1 Мая. Если старшее поколение ещё помнит масштабы празднования во времена Советского Союза, то для молодого поколения этот день зачастую означает лишь дополнительный выходной. Но при этом Первомай имеет богатую историю, с которой будет интересно ознакомиться каждому.

Истоки праздника

Своё начало эта дата берёт в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до 8-ми. Но митинг не только не достиг поставленной цели, но и привёл к многочисленным жертвам среди протестующих.

Американские власти, которые не собирались сокращать 15-часовой рабочий день, приказали полиции принять жёсткие меры против митингующих. В результате был открыт массовый огонь, который унёс сотни жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжёлые условия труда. Такие митинги нередко заканчивались настоящими драками с полицейскими. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать, в первую очередь, как Праздник труда.

Такие массовые выступления не остались незамеченными. Конгресс II-го Интернационала, который в 1889 году проводился в Париже, решил назвать 1 мая Всемирным Днём солидарности трудящихся. Сделано это было в честь рабочих Чикаго, первыми решившимся дать отпор существующему строю.

Кроме того, на Конгрессе было решено, что люди всех государств имеют право выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, носящие социальный характер. Так, Праздник труда был официально признан на государственном уровне.

Возникновение праздника в России

История праздника 1 Мая в России начинается в 1890 году, когда мировые коммунисты в первый раз отметили эту дату. Это произошло в Варшаве. Вдохновившись примером американских коллег, действиями поляков, российские рабочие постепенно пришли к мысли о начале акций протестов. Первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 году, когда праздник приобрёл политический окрас.

Но, несмотря на то, что Праздник труда был официально признан властями, массовые гулянья ещё долго носили неформальный характер. Только в 1901 году был замечены первые лозунги, открыто требовавшие смены власти. К 1912 году количество представителей пролетариата, участвовавших в майских демонстрациях, достигло 400 тысяч. И уже в 1917 году целые миллионы людей шагали по улицам, требуя свержения царской власти. Именно в этом году российский праздник стал носить официальный характер, а демонстрации и парады начали проводить открыто.

Приход большевиков к власти стал важным этапом празднования 1 Мая, а история праздника приобрела другой окрас. Изменился и статус этого дня. Теперь дате присвоили звание «самого масштабного праздника в Советском Союзе», который обязательно должен был отмечаться всеми жителями страны.

В каждом населённом пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в руках плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых отличившихся становилась возможность участия в главном параде страны, который проходил на Красной площади в столице.

Несмотря на то, что изначально Первомай имел политический характер, из-за чего отмечался достаточно строго, со временем он превратился в любимый народный праздник. Лозунги, призывавшие к действиям против капиталистического уклада, сменили транспаранты, на которых были написаны торжественные поздравления.

Люди стали отмечать эту дату в семейном либо дружеском кругу, радуясь двухдневным выходным. Традиционно первый день посвящался парадам, на котором политические речи сменялись поздравлениями, проводились масштабные шествия, освещаемые телевидением. Зато второй день можно было провести на весёлой маёвке с близкими людьми и отдохнуть перед рабочими буднями.

Именно так 1 Мая или Праздник весны и труда постепенно превратился из ежегодного политического митинга в любимое народное торжество. Красные флажки и воздушные шарики – неотъемлемые атрибуты этой даты. Старшее поколение с удовольствием вспоминает, какая неповторимая атмосфера царила в это время по всей стране. Первое настоящее тепло, ощущения магии весны и возможность провести с близкими людьми два дополнительных выходных – вот что символизировал Первомай для трудового класса Советского Союза.

1 мая в современной России

После того, как распался Советский Союз, эту дату всё равно продолжают отмечать. Но прежнего ажиотажа вокруг праздника уже нет, а главная радость от неё – дополнительные выходные дни. Последний торжественный парад, посвященный 1 Мая, был проведён в 1990 году.

Сейчас этот день традиционно отмечают пикником, а для многих жителей страны это дополнительная возможность поработать в огороде.

По традиции в превомайском шествии участвуют различные партии, общественные и профсоюзные организации.

Так, в Озёрске 1-мая на площади Ленина мы увидим более 20 самых различных городских организаций. Заявки на участие, как правило, подаются заранее.

Мы решили узнать у озерчан, примут ли они участие в этом действе, и что для них значит этот праздник.

Анна, 38 лет, работница ПО "Маяк": "Вы знаете, у меня с детских лет сохранилось тёплое отношение к Первомаю. Несколько раз я даже принимала участие в шествии, но в этом году навалилась такая усталость, что предпочту остаться дома и выспаться".

Ирина, 33 года, сотрудница одной из городских торговых сетей:"Как-то подпортили мне этот день бывшие работодатели тем, что обязали нас всех вместо положенного отдыха, вставать ни свет, ни заря и идти на площадь. Я считаю, что это личное дело каждого - участвовать в шествии или нет. Для меня это день поездки на шашлыки. Правда, если погода позволит."

Дмитрий, водитель:"Нет негатива к этому дню, но я как-то специально отмечать его не собираюсь. Его смысл немного утратился со временем, это правда. Жду 9 мая. Обычно мы ходим на площадь Ленина всей семьёй, и в этот раз не отступим от традиции."

Между тем, для тех, кто не сможет прийти на Праздник весны и труда, будет организована он-лайн трансляция происходящего на нашем сайте аж с 2-х ракурсов:

http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=8

http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=9

Александра Лебедева