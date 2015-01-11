Площадь лесных пожаров в Челябинской области достигла 100 футбольных полей

Леса горят по всему региону. За сутки в Челябинской области произошло восемь лесных пожаров. Общая площадь — 72 га. Для сравнения, это около 100 футбольных полей.
С 28 апреля на Южном Урале действует особый противопожарный режим. Распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский. Это значит, что нельзя жечь траву в полях и разводить костры в лесу. Иначе будут крупные штрафы вплоть до уголовной ответственности. Если ситуация будет ухудшаться, гражданам и вовсе запретят ходить в лес.
— За сутки потушили пожары в Кунашакском, Аргаяшском, Каслинском, Красноармейском и Шершневском лесничествах. Всего же этой весной в регионе было 77 лесных пожаров, — сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.
КСТАТИ.
Куда звонить, если вы заметили, что горит лес.
Единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00.
Региональная диспетчерская служба по тушению лесных пожаров: 8 (351) 261−65−54, 261−65−55.
https://news.mail.ru/incident/33355493/
Ключевые теги: Южный Урал, пожары, противопожарный режим.
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