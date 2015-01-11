Эстафета собрала рекордное число участников

1 мая, после традиционной праздничной демонстрации, на площади им. Ленина прошла 62-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодно легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы» даёт старт летнему спортивному сезону. На открытии мероприятия с показательными номерами перед участниками эстафеты выступили воспитанницы клуба художественной гимнастики «Совершенство» и школы танцев «Эмоушен».

– В эстафете принимают участие учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений Озерского городского округа, представители подразделений производственного объединения «Маяк», пожарной охраны, а также все желающие жители округа, и в том числе работники коммерческих организаций – отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов.

В этом году в легкоатлетической эстафете приняли участие 62 команды, рекордное количество за последние несколько лет. Как отметил Сергей Степанов, 1 мая на общем собрании представителей команд было принято решение, несмотря на погоду, провести традиционный забег по графику и по традиции открыть летний спортивный календарь. Эстафета включала девять этапов, как для женщин, так и для мужчин:

– Стартуют участники эстафеты с площади им. Ленина в сторону улицы Студенческой, затем поворачивают на улицу Колыванова и возвращаются на финиш на площадь им. Ленина. В прошлом году мы опробовали этот маршрут, его одобрили все представители команд, поэтому в этом году эстафету решили провести по той же дистанции.

По итогам эстафеты победителям и призёрам были вручены грамоты и кубки. В церемонии награждения принял участие председатель Собрания депутатов округа Олег Костиков.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35760/