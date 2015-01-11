Цены на жизненно важные лекарства удержат новыми штрафами

Для аптекарей и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты, введут санкции.

Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тыс. рублей, а юридических — на сумму излишне полученной выручки в двойном размере. Государство регулирует отпускные цены на ЖНВЛП, однако денежного наказания для производителей за некорректное формирование цены до сих пор не было.

Минздрав предлагает ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Проект федерального закона уже подготовлен, сейчас он на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство, сообщили «Известиям» в министерстве.

Штрафы для должностных лиц составят от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.

Законопроект подготовлен по поручению правительства. В Минздраве рассчитывают, что он вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Список ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же документу, государство устанавливает предельные отпускные цены. В перечень ЖНВЛП на 2018 год входит более 700 лекарств — от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов.

Как писали «Известия», проверки Генпрокуратуры в предыдущие годы показывали, что самое распространенное нарушение в фармотрасли по всей стране — завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП.

При этом ответственность для производителей за завышенные отпускные цены законодательством не предусмотрена. Что касается аптек, то, как рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре, завышение цен является для них грубым нарушением лицензионных требований. Максимальный штраф, согласно КоАПу, — 40 тыс. рублей.

По мнению генерального директора акционерного общества «Аптека Венера» Елены Гавриловой, введение новых санкций именно для производителей, а не аптек логично. Розница — последний этап перед продажей, и пока препарат доходит до аптеки, цена на препарат может превысить предельный уровень не по вине провизоров.

— Лучше поменять систему таким образом, чтобы оптовики определяли максимальную розничную цену. Тогда будет меньше ошибок, аптеки не завышают цены на эту категорию намеренно, — пояснила она.

По данным Росздравнадзора, цены на ЖНВЛП снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет.

Ранее «Известия» писали, что россияне стали чаще покупать лекарства из списка жизненно важных. За 2017 год их продажи выросли на 6% по сравнению с 2016-м. При этом отечественные ЖНВЛП вытесняют импортные — их доля превышает 84%.

https://iz.ru/736515/elina-khetagurova/tceny-na-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-uderzhat-novymi-shtrafami