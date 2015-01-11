Онлайн вещание концертов из ДК «Маяк» на нашем сайте

Дорогие озерчане!

Напоминаем Вам, что у нас на сайте идет вещание с веб-камер, установленных в самых разных частях города.

Полный список камер доступен по ссылке - http://ozersk.ru/streetcam.html

В том числе мы осуществляем вещание из ДК "Маяк". Но не регулярно. А только во время концертов, по предварительной договоренности с их организаторами. В ближайшее время предлагаем Вам посмотреть трасляции с двух мероприятий:

5 мая в 17:00 "Нам этих песен позабыть нельзя!" - концерт, посвященный 115-летию М.Блантера, 6+

7 мая в 14:00 "Пусть всегда будет солнце" - театрализованная концертная программа, посвященная Дню Победы, 0+

Прямая ссылка на камеру в зале - http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=26

Вещание из ДК "Маяк" идет со звуком!

Приятного просмотра!