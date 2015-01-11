Евгений Щербаков: «Решение об отключении тепла в жилом секторе принято в соответствии с требованиями закона»

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков прокомментировал решение о завершении в Озерском городском округе отопительного периода и пригласил жителей округа принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Евгений Щербаков подчеркнул, что в этом году отопительный период было рекомендовано завершить 7 мая, в отличии от двух предыдущих лет (2016 год – с 4 мая, 2017 год – с 3 мая).

– Во всех учреждениях социальной сферы подача тепла будет продолжена до особого распоряжения, – обратил внимание глава округа. – Обеспечение теплом детей – это зона ответственности органов местного самоуправления, это бюджет округа и такое решение мы вправе принять. Но необходимо в помещениях отрегулировать соответствующий температурный режим, чтобы не допустить чрезмерного перегрева, что также не пойдёт на пользу детям и школьникам. Всё, что касается жилого сектора, то здесь действуют чёткие правила, и решения принимаются строго в рамках закона и правовых норм. Кроме того, коммунальные услуги, предоставляемые жителям многоквартирных домов, оплачиваются собственниками жилья.

Следует отметить, что осенью 2017 года отопительный период был начат 21 сентября, и к 7 мая 2018 года он составил 228 дней, то есть на десять дней превысил продолжительность данного периода, установленную санитарными нормами и правилами для Челябинской области, которая составляет 218 суток.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина напомнила, что в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице была соответственно ниже либо выше 8-ми градусов Цельсия.

– В Озерском городском округе эти требования были соблюдены, – пояснила Наталья Левина. – С сегодняшнего дня управляющие компании приступают к отключению отопления в многоквартирных жилых домах. В управляющих организациях установлен свой внутренний график отключения систем отопления, поэтому можно сказать, что ориентировочно отключение теплоснабжения будет производиться по улицам. Таким образом постепенно, в течение ближайших дней подача тепла в жилых домах будет прекращена.

Далее Евгений Щербаков пригласил жителей округа принять участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

– Приближается 9 мая – это важное для всех жителей нашей страны событие. В Озерске в этот день с 9:00 до 9:45 состоится построение колонны Бессмертного полка возле здания старой пожарной части (перекрёсток ул. Лермонтова и пр. Ленина). В 10:00 часов на площади им. Ленина начнётся традиционный праздничный парад. По окончании парада на площади состоится выступление агитбригады, а в сквере им. Логинова будет проходить театрализованная программа «Солдатский привал». Вечером в 20:00 часов у ДК «Маяк» начнётся концерт, а в 22:00 в честь Дня Победы будет дан праздничный салют. Также хочу пригласить жителей округа принять участие в мероприятии «Вечерняя зоря», которое традиционно проводиться 8 мая у Вечного огня, начало в 20:00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35798/