100 ветеранов на ретро-поезде выехали из Челябинска в Кыштым

Сегодня ветераны-железнодорожники отправились в праздничную поездку на ретро-поезде из Челябинска в Кыштым.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), в поездке, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 100 ветеранов-железнодорожников. Состав из трех купейных вагонов повел паровоз «Л-4429».

Перед отправлением ветераны возложили венки к мемориалу «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка». На площадке музея железнодорожной техники прошел концерт, была развернута полевая кухня.

В канун 73-й годовщины Победы на ЮУЖД организованы ретро-поезда по четырем маршрутам: Челябинск – Кыштым, Курган – Утяк, Оренбург – Новосергиевская – Бузулук, Орск – Кувандык. Всего в праздничных поездках приняли участие 400 ветеранов-железнодорожников.

https://lentachel.ru/news/2018/05/08/100-veteranov-na-retro-poezde-vyehali-iz-chelyabinska-v-kyshtym.html