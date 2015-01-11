«Сказка» идет «Бессмертным полком»

Считается, что гражданская инициатива «Бессмертный полк» возникла в городе Томске, в 2012 году.

В 2011 году идею высказал Игорь Дмитриев, ныне проживающий в Санкт-Петербурге. Его друзья Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин, журналисты томской телекомпании ТВ-2, поддержали инициативу, и все вместе начали организовывать в Томске и соседних городах Сибири ко Дню Победы 2012 года шествие с портретами своих родственников, погибших в Великой Отечественной Войне.

До этого в 2007 году подобное шествие было организовано в Тюмени под названием «Парад победителей». По словам организатора, Геннадия Кирилловича Иванова, эта идея пришла к нему во сне. Он появился в редакции газеты «Тюменские известия» с заметкой про семейный альбом, поделился с журналистами своими мыслями, и те помогли ему в организации этой акции.

Недавно в интернете появилась информация, что школьники одной из новосибирских школ ходят на Парад Победы с такими фотографиями с 1965 года.

Это лишний раз подчеркивает, что «Бессмертный полк» истинно народная инициатива, не нуждающаяся во властных понуканиях «сверху».

В Озерске эта акция проводится уже далеко не первый год и является неотъемлемой частью парада 9 мая на центральной площади города.

Впрочем, в МБДОУ ДС №53 «Сказка» эстафету памяти передают воспитанникам уже с самого раннего детства. Здесь проводятся тематические мероприятия: познавательные беседы, совместные проекты детей, педагогов и родителей «Поклонимся великим тем годам…», соревнования между командами дошкольников на силу, ловкость и выносливость, конкурсы рисунков и т.д.

Не стал исключением и этот год. Накануне Дня Победы педагоги, родители и воспитанники детского сада прошли по городу своим уже традиционным «Бессмертным полком». Ребятишки несли в руках портреты своих героических прадедов и цветные шары, которые под крики «ура!» были выпущены в небо как своеобразный салют.

Оксана Александровна Соха, руководитель МБДОУ ДС №53, уверена в необходимости участия детей в этой, прямо скажем, взрослой акции.

Подробности в видеорепортаже

Александр Волынцев