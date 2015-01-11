В 2018 году на Южном Урале облагородят 540 дворов и 130 общественных пространств

В 2018 году в Челябинской области облагородят 542 двора и 131 общественное пространство – на эти цели планируют направить более 1,4 млрд рублей.

Лидером по количеству благоустраиваемых дворов станет областной центр – 140 территорий. Большую работу готовится провести Снежинск (ЗАТО) – в его программе 76 дворов. Магнитогорск – третий по этому показателю: местные власти собираются реконструировать 51 двор.+

По количеству вошедших в программу общественных территорий лидируют Челябинск (10), Озерск (6), Трехгорный и Копейск (по 5).

На благоустройство в Челябинской области в 2018 году выделят 1 млрд 54 млн рублей. Из них 200 млн рублей направит областной бюджет.

Проект «Формирования комфортной городской среды» реализуется в Челябинской области второй год. В 2017 году были благоустроены 835 дворов и 104 общественные территории. В 2018 году в 19 городах с населением свыше 20 тыс. человек жители самостоятельно, с помощью рейтингового голосования, выбирали, какие общественные пространства будут реконструированы в первую очередь.

https://dostup1.ru