Южный Урал готов перевыполнить президентский план по снижению экологической нагрузки

Как выполнить майский указ Президента? По нему Челябинск и Магнитогорск через шесть лет должны будут решить свои экологические проблемы.

Эксперты заявляют: решение столь масштабных задач невозможно без создания комплексного плана снижения выбросов, ликвидации челябинской свалки, а главное – контроля со стороны общественности за тем, как все это реализуется.

Президентский план по снижению экологической нагрузки Челябинская область готова перевыполнить. Не на 20 процентов к 2024 году, как сказано в указе, а на 30 – уже к 2020-му. Соответствующее поручение от губернатора накануне поступило в Минэкологии. Однако выполнение столь амбициозного плана, говорят эксперты, невозможно без общественного контроля.

“Одна из причин, почему вообще весь этот процесс начался, это, конечно, общественная активность, недовольство людей, которое они высказали напрямую, в том числе и Президенту страны, – считает Алексей Ширинкин, политолог. – Нам нужна система экологического мониторинга, которая бы описывала все виды загрязнения, все виды экологической нагрузки на нас, как на жителей Южного Урала”.

Экологи согласны: идея общественного контроля давно витала в грязном челябинском воздухе. И уже обсуждалась в Минэкологии два года назад. Однако тогда благие начинания потонули в бюрократическом болоте. После майского указа Президента у министерства есть шанс реабилитироваться и заново разработать закон, который бы развязал наконец руки общественникам.

“Общественные инспекторы смогут заступить на свой пост: заходить на предприятия, инспектировать их совместно с надзорными органами и уже непосредственно привлекать к ответственности совместно с надзорными органами нарушителей экологического законодательства”, – отмечает Феликс Панов, руководитель движения “Время Че”.

Наряду с промышленными выбросами, пожалуй, самой большой проблемой остаются незаконные свалки. Недаром в президентском указе сроки и порядок рекультивации прописаны отдельной строкой. К 2024 году в Челябинске не должно остаться ни городской свалки, ни десятков других нелегальных мусорных площадок.

“Так не может выглядеть областной центр, поэтому сейчас будут предприниматься мероприятия на уровне органов федеральной власти по ликвидации этих несанкционированных свалок”, – говорит Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

В региональном Росприроднадзоре уже подсчитали: одно только переоборудование предприятий в Челябинске обойдется в 80 миллиардов рублей. Об этом в интервью ГТРК “Южный Урал” рассказал руководитель ведомства.

“Целый ряд мероприятий уже либо заложен в бюджеты различных уровней, либо должны быть запланированы, в том числе, если говорить о предприятиях, самими предприятиями. Будут тратить свои деньги”, – комментирует Виталий Курятников, руководитель Управления Росприроднадзора по Челябинской области.

Например, в марте “Мечел” уже подписал трехсторонний договор с региональным правительством и Росприроднадзором. По нему комбинат взял на себя миллиардные расходы на экологическое перевооружение. И общественники с нетерпением ждут закона, чтобы прийти на предприятие и проверить, как все это будет работать. И будет ли?

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