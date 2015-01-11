Руководство и сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поздравили ветеранов с Днём Победы.

Руководство и сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск в день празднования 73-й годовщины Великой Победы поздравили ветеранов МВД – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником.

Начальник Управления Сергей Ревякин и заместитель начальника – начальник полиции Константин Давыдов посетили на дому ветерана войны Галиева Новея.

Помощник начальника Управления по работе с личным составом Елена Земцова и председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин поздравили подполковников милиции в отставке Ерёмина Михаила Степановича и Горшкова Михаила Ивановича.

Каримова Галимьяна Мухаметьяновича, участника трудового фронта сотрудники полиции с поздравлениями посетили по месту жительства в поселке Метлино.

Руководители озерской полиции вручили ветеранам подарки и цветы, поблагодарили за службу и воинский подвиг, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья и мирного неба над головой. В этот праздничный день было честью для каждого сотрудника полиции поздравить своих ветеранов с Великой Победой.