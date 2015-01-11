Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 122 происшествия, возбуждено 5 уголовных дел, раскрыто 2.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 11 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 23 раза. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 9 выездов.

Было составлено 293 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 43 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 19 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 33 протокола.

Инспекторами ДПС пресечено 194 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 4 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 7 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 3 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск