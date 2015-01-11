В Озерске разгорелся скандал из-за мыши

Сотрудники продуктового магазина утверждают, что им подкинули дохлого грызуна.

Сначала кто-то выложил в соцсети неприятное фото: на полке магазина среди коробок с печеньем лежит дохлая мышь. Анонимный автор поста указал название магазина в Озерске. А через два дня сотрудники магазина выложили видео с камеры наблюдения, на котором молодая пара подозрительно крутится возле этой полки. Мужчина вроде как что-то кладет на нее. Но точно это утверждать нельзя. Потом мужчина берет с полки печенье и изучает упаковку, а женщина фотографирует полку. В конце они кладут печенье обратно и уходят.

Люди на видео — владелец вещевого отдела в том же торговом центре, где находится этот продуктовый магазин, и его подруга. Народ разделился во мнениях:

— Ну конечно, взрослые люди будут мышь подкладывать? Делать им нечего... Там даже не видно это на видео, — написала Валерия Трофилова.

— Если бы я полез рукой за печеньем и наткнулся бы там на дохлую мышь, то как нормальный человек, от неожиданности одернул бы руку. При этом проявил какую нибудь реакцию! Увидев мышь, я бы не стал брать с этой полки пачку печенья для изучения состава и срока годности, — прокомментировал Валерий Газизов.

Итого более 60 комментариев под этим постом и еще столько же под предыдущим. Было или не было? Какие мотивы? Сотрудники магазина написали, что видео передано в прокуратуру для разбирательств.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3110435/