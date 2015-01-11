С 14 мая текущего года на территории округа стартовало профилактическое мероприятие «Внимание-дети!», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасности дорожного движения в период летних каникул, которое продлится до 10 июня текущего года.

Как правило, летом дети много времени проводят на улице и самое время напомнить им элементарные навыки безопасного поведения на дороге. В период проведения мероприятия «Внимание-дети!» Отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск запланирован целый комплекс профилактических и пропагандистских мероприятий, однако, безопасность детей на дороге зависит, в первую очередь, от самих несовершеннолетних участников дорожного движения, а также взрослых, особенно родителей.

Отдел ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск Государственная сообщает, что за 4 месяца 2018 года на территории Челябинской области совершено 136 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 4 ребенка погибли и 144 получили ранения.

Сотрудники областной Госавтоинспекции обращаются к водителям с призывом быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок и местах массового притяжения детей. Заблаговременно снижайте скорость движения, ведь нередко дети ведут себя неожиданно и непредсказуемо. Помните, что скорость движения в дворовых территориях не должна превышать 20 км/час. Не стесняйтесь лишний раз посигналить, если намерения детей возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят их здоровье и безопасность.

Отдельно хотелось бы обратиться к родителям: прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести ему велосипед, гироскутер, сигвей или другое современное средство передвижения следует хорошо взвесить все «за» и «против» и позаботиться о безопасности движения. В первую очередь родителям необходимо обратить внимание на район проживания и убедиться в наличии безопасных мест, где подросток мог бы кататься, без риска быть сбитым автомобилем. Стоит учесть, что в любой момент юный

велосипедист может выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. При этом, на любое изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно, и, как следствие, попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Уважаемые родители! Не забывайте ежедневно напоминать своему ребенку (в независимости от того, в каком классе он учится и сколько ему лет) о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на улицах и дорогах, потому что только совместными усилиями можно изменить печальную статистику «детских» ДТП.

Берегите детей!