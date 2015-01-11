На Южном Урале 125 мемориалов воинам оказались заброшены

В Общероссийском народном фронте подвели итоги проверок мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Общественники обнаружили 125 комплексов, большинство из них требуют реставрации и ухода.

В самом бедственном состоянии, по информации активистов ОНФ, находятся памятники фронтовикам в Каслях и Верхнем Уфалее. В небольших населенных пунктах, отмечают общественники, мемориалам явно не хватает внимания местных властей. Причем жители даже сами готовы выйти на субботники, только их никто не зовет. Некоторые памятники представители регионального штаба привели в порядок сами. Так, в поселке Северный Сосновского района они убрали от мусора, отмыли, покрасили и украсили живыми цветами мемориал “Воинам освободителям”.

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