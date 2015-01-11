У мусульман Челябинской области начинается священный месяц Рамадан

Главный мусульманский пост начался во вторник, 15 мая, с заходом солнца.

Полный отказ от пищи и воды во время светового дня, запрет на сквернословие, и, тем более на курение и алкоголь. Таковы правила поста, который начинается с приходом месяца Рамадан. Также мусульманам запрещено участвовать в развлекательных мероприятиях. Нужно только усердно молиться по строгому расписанию. По преданию из Корана, во время этого месяца шайтана заковывают в цепи, а добрые дела быстрее и лучше доходят к Аллаху.

Священный пост завершится с заходом солнца 14 июня, после чего начнется праздник «Ураза-Байрам» или Ид аль Фитр. Его также называют праздником любви, примирения и дружеских рукопожатий. В этот день правоверные мусульмане должны облачится в чистые одежды и отправиться в мечеть для совершения праздничного намаза.

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