В Озёрске создаётся Ресурсный центр для НКО. Видео

Будущее за некоммерческими организациями, слышим мы в последнее время довольно часто. Но как эту организацию создать? Да и надо ли?

4 миллиарда на президентские гранты! Но как оформить заявку и проект хотя бы на несколько тысяч?

Ответы должен дать новый Ресурсный центр для НКО, создаваемый при поддержке ПО "Маяк".

В нашей студии его руководитель - Алексей Зараменских.