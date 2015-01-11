В Озёрске создаётся Ресурсный центр для НКО. Видео

Будущее за некоммерческими организациями, слышим мы в последнее время довольно часто. Но как эту организацию создать? Да и надо ли?
4 миллиарда на президентские гранты! Но как оформить заявку и проект хотя бы на несколько тысяч?
Ответы должен дать новый Ресурсный центр для НКО, создаваемый при поддержке ПО "Маяк".
В нашей студии его руководитель - Алексей Зараменских.
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