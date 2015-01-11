Ещё раз о лесных пожарах

На данный момент в Челябинской области сложилась тяжёлая ситуация с лесными пожарами. В области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства подписано ещё 28 апреля 2018 года.

В этот период увеличивается вероятность возникновения пожаров и загораний в лесах. Чтобы их избежать, необходимо придерживаться требований, установленных Правилами пожарной безопасности в лесах, а именно:

В этот период в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

разводить костры;

бросать горящие спички, окурки, стекло;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Напоминаем, что в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Пожарная охрана Озёрского городского округа