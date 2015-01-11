В Челябинской области начинают курсировать первые туристические поезда

Завтра, 19 мая, из Челябинска отправится первый чартерный туристический пригородный поезд, который проследует без остановок в Златоуст.
Туристов встретят профессиональные гиды, а сама поездка будет осуществляться на комфортабельном составе, курсировавшем зимой по мультимодальному маршруту до «Солнечной долины». В поезде могут поместиться свыше 200 человек.
«Разработано несколько вариантов туристических поездок, которые рассчитаны на детские группы. Первый — это посещение Златоуста, где туристы пройдут по экологической тропе на Черную скалу, побывают на оружейной фабрике, в парке Бажова», — сообщили в АО «Свердловская пригородная компания».
Также есть второй вариант тура, который включает в себя поездку в Миасс и последующую экскурсию в Ильменский заповедник или краеведческий музей города. Кроме того, туристы смогут увидеть дом купца Смирнова и парк гигантских канцтоваров. Заказчиком железнодорожных перевозок и организатором туров является фирма «Спутник».
https://up74.ru/articles/news/102652/
Ключевые теги: Железная дорога, туризм, Челябинская область.
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