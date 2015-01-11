В центрах занятости Челябинской области будут работать телефоны «горячей линии» для граждан и работодателей

21 мая в рамках Всероссийского Дня защиты от безработицы в центрах занятости населения Челябинской области будут работать телефоны «горячей линии» для граждан и работодателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение рабочего дня специалисты ответят на вопросы, связанные с законодательством в сфере занятости, расскажут о ситуации на рынке труда, о госуслугах и программах активной политики занятости.

«Горячие телефоны» в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области:

Код 8(351)

• информационно-аналитический отдел, тел. 261-51-28,

• программ и мероприятий в сфере занятости населения, тел. 261-51-44,

• организационно-кадровой и правовой работы, тел. 261-51-38,

• охраны и экспертизы условий труда, тел. 261-42-70,

• трудовой миграции и альтернативной гражданской службы, тел. 261-51-30,

• методического обеспечения регулирования оплаты труда в государственных учреждениях Челябинской области, тел. 237-08-93,

• отдел регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства, тел. 237-08-92.

«Горячие телефоны» центров занятости населения Челябинской области:

ОКУ ЦЗН города Озёрска Код 8 (351-30) 2-31-62

ОКУ ЦЗН города Касли Код 8 (351-49) 2-20-10

ОКУ ЦЗН города Кыштыма Код 8 (351-51) 4-08-24

ОКУ ЦЗН города Снежинска Код 8 (351-46) 2-27-77

https://newdaynews.ru/chel/635989.html