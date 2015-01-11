Озерчанин, заморозивший бывшего супруга своей знакомой, отправился в колонию. Он вывез мужчину зимой в лес без верхней одежды.
Преступление было совершено в декабре 2017 году. Обвиняемый узнал от своей знакомой, что ее бывший супруг совершает в отношении нее противоправные действия.
Тогда он вместе со своими друзьями приехали у дому женщины и вынесли спящего мужчину из квартиры и погрузили в автомобиль. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
«На почве личных неприязненных отношений, а также из чувства мести за противоправные действия в отношении его знакомой у обвиняемого возник умысел на убийство. С этой целью он вывез потерпевшего и оставил его безлюдном месте - в лесном массиве в районе озера Булдым Озёрского городского округа Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения в зимнее время без верхней одежды. После чего обвиняемый покинул указанный лесной массив, уехав на по своим делам», - сообщили в пресс-службе городского суда Озерска.
Вечером обвиняемый вернулся в лес. Потерпевший был еще жив и просил его о помощи, но ему в просьбе было отказано.
В результате общего переохлаждения организма с развитием холодового шока потерпевший скончался. Его тело обнаружено лишь спустя две недели после описанных событий.
Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
http://uralpress.ru/
Ключевые теги: ОГО, преступление, суд, правосудие.
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