Озерчанин, заморозивший бывшего супруга своей знакомой, отправился в колонию. Он вывез мужчину зимой в лес без верхней одежды.

Преступление было совершено в декабре 2017 году. Обвиняемый узнал от своей знакомой, что ее бывший супруг совершает в отношении нее противоправные действия.

Тогда он вместе со своими друзьями приехали у дому женщины и вынесли спящего мужчину из квартиры и погрузили в автомобиль. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На почве личных неприязненных отношений, а также из чувства мести за противоправные действия в отношении его знакомой у обвиняемого возник умысел на убийство. С этой целью он вывез потерпевшего и оставил его безлюдном месте - в лесном массиве в районе озера Булдым Озёрского городского округа Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения в зимнее время без верхней одежды. После чего обвиняемый покинул указанный лесной массив, уехав на по своим делам», - сообщили в пресс-службе городского суда Озерска.

Вечером обвиняемый вернулся в лес. Потерпевший был еще жив и просил его о помощи, но ему в просьбе было отказано.

В результате общего переохлаждения организма с развитием холодового шока потерпевший скончался. Его тело обнаружено лишь спустя две недели после описанных событий.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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