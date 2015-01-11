К новому учебному году в посёлке Метлино будут отремонтированы школьные мастерские

В понедельник в ходе аппаратного совещания Евгений Щербаков обратил внимание на то, что в округе будет продолжена работа по модернизации зданий учреждений социальной сферы. В этом году на капитальный ремонт учебных мастерских в школу №35 будет направлено около 10 миллионов рублей.

– Поскольку в бюджете средств недостаточно, то сразу решить все проблемы не получается, – отметил глава округа. – Тем не менее школам и детским садам постепенно будет оказываться финансовая поддержка. В этом году на условиях софинансирования из местного и областного бюджета для капитального ремонта общеобразовательной школе посёлка Метлино будут выделены порядка 10 млн рублей. Планируется отремонтировать помещения мастерских.

Как пояснила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, капитальный ремонт будет выполнен в течение летних каникул:

– На данный момент проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, и на этой неделе 23 мая состоятся конкурсные процедуры. Мы уверены, что к 1 сентября обновленные помещения будут готовы встретить учащихся школы. В мастерских будет выполнен ремонт кровли и фасада, косметический ремонт, заменены окна, трубы холодного и горячего водоснабжения, а также приобретено новое оборудование для мастерских.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35930/