Депутаты организовали атаку на проект ЧТПЗ и ПО «Маяк» в Озерске. Стройка ледовой академии «Высота» остановлена

В Озерске с новой силой разворачивается конфликт вокруг крупного инвестиционного проекта – ледовая академия «Высота».

Работы на стройплощадке спортивной арены, которую возводят в рамках концессионного соглашения с участием городской администрации, «Группы ЧТПЗ» и ФГУП «ПО «Маяк», на данный момент остановлены. При этом концессионер затрудняется назвать конкретные сроки выхода подрядчиков на объект. В администрации ситуацию объясняют объективными причинами – Госэкспертиза настояла на доработке проекта по пожарной безопасности. Кроме того, параллельно идут согласовательные процедуры по аренде участка с градообразующим предприятием. Между тем депутаты-оппозиционеры уже успели воспользоваться ситуацией, заявив о возможно полном прекращении стройки и пропустив, по словам наблюдателей, через «близкие медиа» идею о вероятных потерях бюджета муниципалитета. Впрочем, политологи считают атаку «агрессивным пиаром», связанным с низким рейтингом оппозиционеров, а в правительстве региона готовят средства под мегапроект.

Работы на площадке стадиона «Строитель» в Озерске, где должна расположиться ледовая академия «Высота», не ведутся уже около двух месяцев, сообщают собеседники издания. В марте силами администрации на ней были снесены трибуны, на что власти города направили 400 тысяч рублей, однако впоследствии активная деятельность прекратилась.

Как рассказывает заместитель главы администрации Иван Сбитнев, Последующие строительные работы должны проводиться концессионером – АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов», учредителями которого выступают АО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в «Группу ЧТПЗ») и ФГУП «ПО «Маяк» (ГК «Росатом»). Ранее на инвестиционном форуме в Сочи сторонами было подписано соглашение о намерениях заключить концессию в присутствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«Пока проект объекта находится на госэкспертизе. Его согласования ждали к 1 февраля. Но после случая с «Зимней вишней» повысили требования к пожарной безопасности, и проект вернули на доработку. Только после положительного решения Госэкспертизы можно приступать к строительству. Сейчас ждем его. Я больших проблем не вижу. Заливку бетона на поле можно выполнять и в зимний период после возведения конструкции, и если там будет создан тепловой контур», – пояснил Иван Сбитнев.

В АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов» подтверждают готовность начать строительные работы в июне. По словам гендиректора организации Константина Карасева, в настоящее время идут подготовительные работы, в том числе согласование договора аренды участка земли с градообразующим предприятием – ПО «Маяк». «АНО является застройщиком. Через ЧТПЗ на площадке b2b будет выбрано несколько подрядчиков. Это внутренний конкурс. У нас есть 26 месяцев с момента подписания концессии на строительство. Выполнить проект мы успеваем», – заявил менеджер.

Впрочем, пока на указанной торговой площадке конкурсов по выбору подрядчиков со стороны ЧТПЗ не объявлено. Получить комментарий представителей ПНТЗ о выделении финансирования на проект и сроках отбора строительных организаций сегодня не удалось – в пресс-службе завода в течение рабочего дня на телефонные звонки не отвечали.

Между тем отдельные депутаты уже выдвинули версию, что простои связаны с отсутствием средств на объект. Общая стоимость проекта оценивается в 544 млн рублей, из которых вложения концессионера составят 300 млн рублей, концедента (администрации Озерска) – 244 млн с учетом 44 млн операционных расходов.

Как ранее сообщала «Правда УрФО», дума Озерска приняла решение о выделении 244 млн рублей из бюджета 2019 года за счет сокращения расходов по ряду других статей, в том числе ремонта дорог и содержания культурных учреждений. При этом муниципальные чиновники заявляли, что получили гарантии компенсации выделенных сумм из областного бюджета в конце 2018 года.

«Соглашение о строительстве было подписано перед выборами. Причем средства сначала в строительство вкладывают концессионеры, а потом затраты компенсируются из бюджета. Думаю, если денег область не дает, объект не будут строить. Комаров (основной акционер «Группы ЧТПЗ». – Прим. ред.) ждет денег. Не до конца ясно, как эти средства вообще из городского бюджета выделяли. Еще при бывшем главе Калинине было принято решение никаких субсидий из муниципалитета частным компаниям не выдавать, но с тех пор бюджетное законодательство менялось», – выдвигает свою версию событий представитель городского собрания депутатов от ЛДПР Максим Алушкин. Ранее депутат несколько раз предлагал отказаться от выделения средств из городского бюджета на проект, но собрание отклоняло эти инициативы.

Глава горкома КПРФ Александр Откупщиков в свою очередь обратился в письме к губернатору Борису Дубровскому с просьбой разъяснить вопрос компенсации затрат муниципалитета из бюджета региона. Как следует из ответа заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина, правительство региона проект концессии поддерживает и «намерено по возможности способствовать ее эффективному применению, включая принятие соответствующих организационных и финансовых решений».

Впрочем, как отмечают наблюдатели, близкие к оппозиционерам, медиа оперативно отреагировали на ответ, истолковав слова регионального чиновника как «отказ от предоставления средств с соответствующими выводами о потерях городского бюджета».

«Мы просто запланировали средства в бюджете. Свободных денег у нас нет. По распоряжению губернатора создана рабочая группа по строительству ледовой арены из представителей Минфина, Минспорта, администрации и других заинтересованных лиц. Возглавлял ее Редин. Решение о строительстве арены было принято рабочей группой, поэтому у нас нет сомнений, что оно будет реализовано. Тем более что деньги из бюджета должны быть выделены в 2019 году. Деньги будут возвращены либо при формировании бюджета на 2019 год, либо в ближайшую корректировку бюджета. У нас нет оснований тревожиться за это», – объясняет положение дел Иван Сбитнев.

Политологи, анализируя конфликтную повестку вокруг крупного проекта, полагают, что распространение оппозиционерами информации о его срыве «продиктовано исключительно желанием пиара и низкими рейтингами КПРФ».

В правительстве области, в свою очередь, подтверждают участие средств областного бюджета в реализации проекта. «Арена будет строиться, как и планировалось ранее, а именно – на средства ЧТПЗ, «Маяка» и местного бюджета, которому окажет помощь областной бюджет», – заявил «Правде УрФО» начальник управления пресс-службы и информации правительства Дмитрий Федечкин.

По словам источников издания в администрации городского округа, к прочему, финансирование проекта неоднократно подтверждалось со стороны представителей «Росатома». «Никаких внутренних запретов на этот проект нет. Пока на ПО «Маяк» есть Похлебаев (директор), арену будут строить. Это значимый для руководителя проект», – говорит источник издания, близкий к градообразующему предприятию.

«Такие масштабные проекты всегда связаны с определенными сложностями, традиционно происходят сдвиги по финансированию, строительным работам – это обычная практика. Однако это не говорит о каких-то сверхпроблемах. И так же традиционно крупные проекты становятся объектами для всевозможных манипуляций, поэтому не исключаю, что это не последняя атака, которую предстоит пережить», – заключает собеседник издания.

http://pravdaurfo.ru/articles/165281-deputaty-organizovali-ataku-na-proekt-chtpz-i-po