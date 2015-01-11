Сотрудники полиции показали детям мультфильм «Дядя Степа — милиционер»

23 мая музей озерской полиции посетили дети из детского сада «Радуга».

Экскурсию по музею провели помощник начальника Управления по работе с личным составом майор внутренней службы Елена Земцова и председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин.

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск перед началом экскурсии в преддверии летнего отдыха побеседовали с ребятами о безопасном поведении на улице и напомнили о Правилах дорожного движения.

Далее дети смогли узнать о знаменательной дате, которую будут праздновать в этом году 5 июня сотрудники органов внутренних дел – 300 лет российской полиции. Посмотрели экспозиции музея, примерили форменные фуражки, которую носили сотрудники правопорядка в различное историческое время.

Сотрудники полиции для маленьких гостей приготовили сюрприз – на большом экране показали мультфильм «Дядя Степа - милиционер», снятый на замечательные стихи Сергей Михалкова в 1964 году. После просмотра дети с восхищением комментировали историю про стража порядка дядю Степу, который всегда на посту и готов прийти любому на помощь.

И уже по традиции, экскурсия завершилась общим фото на память и фотосессией на желто-синем милицейском мотоцикле.