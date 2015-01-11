Праймериз «Единой России» на Южном Урале пройдет в новом формате

В этом году в Челябинской области выбирать кандидатов, которые будут участвовать в выборах 9 сентября, будут по двум различным моделям.

Партия «Единая Россия» – единственная в стране, где кандидатов на выборы определяют сами избиратели. Для этого и проводятся предварительные выборы, победители которых и становятся кандидатами от партии.

«Процедура предварительного голосования прочно вошла в нашу практику, и каждый раз перед основными выборами мы проводим ее, чтобы проголосовать за кандидатуры, выбранные нашими гражданами. Важно, чтобы все участники голосования находились в равных условиях, смогли представить свою программу, чтобы не было лоббирования отдельных кандидатов. Мы должны добиться того, чтобы за право стать депутатами боролись те кандидаты, которые действительно поддерживаются населением», – рассказал секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

В этом году в Челябинской области праймериз пройдут по двум разным моделям. Там, где количество избирателей больше тысячи человек, воспроизведут цикл избирательной кампании: выдвижение и регистрация кандидатов, дебаты, Единый день голосования, выбор лидеров. Нововведением этой модели станет то, что через нее пройдут впервые даже сельские депутаты, так как институт праймериз развивается и дает возможность заранее познакомиться с кандидатами, а также с их программами и жителям сельских территорий. Такой формат предварительных выборов будет в 16 муниципальных образованиях.

Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. В этот день в регионе откроется 34 счетных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Кандидаты, которые получат больше всего голосов, будут выдвинуты от партии на выборы 9 сентября этого года.

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