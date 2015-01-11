Челябинская область выполнила пятую часть задания по призыву

Челябинская область направила на службу в армию около семисот человек, что составляет 21 процент от общего задания по весеннему призыву 2018-го года.

Об этом рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата региона Александр Чернышев.

По его словам, в основном ребята уходят служить в сухопутные войска и части Нацгвардии. Большая часть призывников направляется на службу в Западный и Южный военные округа.

«Идем в соответствии с графиком», - подчеркнул Александр Чернышев.

Напомним, до конца весеннего призыва (до 15-го июля) Челябинская область должна направить на армейскую службу около трех тысяч 300 южноуральцев.

http://uralpress.ru/