Молодые семьи получили финансовую поддержку для улучшения жилищных условий

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили двенадцать озерских семей.

30 мая глава округа вручил жилищные сертификаты 12 молодым семьям, в которых уже растут один или двое детей, а также двум многодетным семьям.

– Наверное путь к получению сертификатов на улучшение жилищных условий был долгим и непростым, но сегодня я с радостью вручаю вам эти документы и от всей души поздравляю каждую семью, – отметил Евгений Щербаков. – Достойные жилищные условия имеют очень важное значение для благополучия любой семьи. Многие сегодня пришли вместе с детьми, в приподнятом настроении, и это событие действительно радостное. Эта программа и поддержка молодых семей очень важны для Озерского городского округа. Желаю озерским семьям прирастать и численностью, и в плане улучшения качества жизни. Желаю процветания, всех благ, здоровья и счастья, чтобы ваши замыслы все исполнились.

Следует отметить, что федеральная программа «Молодая семья» реализуется в Российской Федерации с 2006 года. Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе действует в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы. Её финансовое наполнение осуществляется из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и местного.

Согласно условиям программы, ее участницей может стать молодая семья, зарегистрированная на территории Озерского городского округа и признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий. Для участия в программе возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного человека должна быть менее 12 кв. метров. Кроме того, молодая семья должна располагать собственными средствами, достаточными для оплаты стоимости приобретаемого жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо иметь доход, позволяющий получить ипотечный жилищный кредит.

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трёх и более детей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36024/