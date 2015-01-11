Борис Дубровский остается самым влиятельным политиком области

По итогам очередного рейтинга АПЭК губернатор Борис Дубровский остается самым влиятельным политиком Челябинской области.

Как отмечает политолог, представитель АПЭК Андрей Лавров, по итогам мая ТОП-5 самых влиятельных людей региона не изменился. На втором месте находится председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, на третьем глава УФСБ Юрий Никитин, на четвертом глава Челябинска Евгений Тефтелв, на пятом вице-губернатор Евгений Голицын.

Эксперт отмечает снижение позиций спикера регионального парламента Владимира Мякуша, совладельца ЧЭМК и «Арианта» Александра Аристова. В связи с успехами по продвижению проекта УВСМ усилилось влияние вице-губернатора Руслана Гаттарова. Восстановил свои позиции председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

В целом прошедшая весна стала знаковой для региона. Область показала хорошие результаты на президентских выборах, приступила к реализации инициатив губернатора по проведению саммитов ШОС и БРИКС и строительства ВСМ «Челябинск-Екатеринбург».

"Можно констатировать, что губернатору и представителям его команды удалось не только обеспечить уникальные возможности для развития региона в ближайшем будущем, но и серьезно укрепить сложившийся внутриэлитный консенсус", – резюмирует Андрей Лавров.

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