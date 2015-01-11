Взвешивание Александр Шлеменко — Бруно Сильва 1 июня 2018: турнир M-1 Challenge 93 в Челябинске

За день до боя прошло взвешивание Александра Шлеменко и Бруно Сильва. Бразильский атлет получил желтую карточку за лишние граммы

В любом виде единоборств спортсмены «гоняют» кило перед состязаниями. Для некоторых это настоящая пытка. Скажем, согнать 8-10 килограммов за несколько дней! Но для бойцов – это дело принципа. Иначе не допустят на ринг. Вот и приходится выкручиваться. Худеть, кто, как может. Сегодня, 31 мая, прошло взвешивание Александра Шлеменко и Бруно Сильва.

Ничего не предвещало небольшого скандальчика. Сильва под сотнями взглядов собравшихся в ТРК болельщиков медленно и невозмутимо поочередно снимает кофту, футболку, штаны, обнажая накаченный торс… В одних легких шортах становится на весы. Судья объявляет – 84,4 кг. Хоть шорты снимай. Но это явно не поможет. У средневеса (до 84 кг) лишние 400 граммов. Арбитр невозмутимо объявляет – Бруно Сильва, Бразилия, желтая карточка.

- Ну вот, у Шлеменко уже есть преимущество, перед боем ему уже дадут лишний бал, если поединок не закончится нокаутом, - комментирует один из болельщиков.

Между тем, у самого Шлеменко с весом все нормально: 83 килограмма 65 граммов. Взвешивание Александр Шлеменко - Бруно Сильва окончено.

- Я стараюсь не набирать лишние кило. Чтобы перед боем не гонять вес. Это чревато. Плохо сказывается на физической форме. У меня было четыре лишних килограмма, но я их быстро согнал. За один день, - поделился впечатлениями после взвешивания с корреспондентом «Комсомольской правды» - Челябинск» Александр Шлеменко.

- А какой метод?

- Сауна. Я только так сбрасываю вес.

- Зато сейчас можно и расслабиться. Поесть в волю?

- Нет, я не любитель таких методов. Сейчас вот поел яблочное пюре из детского питания. Не намерен налегать на картошку с мясом. А вот Сильва, насколько я знаю, собирается до боя набрать еще шесть-семь кило. По правилам, после взвешивания это не запрещено.

- Вы, как известно, большой поклонник ЗОЖ…

- Да, все верно. Я и стараюсь питаться правильно. Налегаю только на натуральные продукты.

- Вы родом из Омска. А какой же сибиряк откажется от пельменей?

- Есть такое. Это мое любимое блюдо. Сам стряпаю. 50 на 50 – свинина и говядина. Перца и соли по вкусу. Вот и весь секрет.

- Эксперты отдают вам предпочтение в поединке с Сильвой…

- Я никогда не смотрю прогнозы на бой. Выйду и буду биться по максимуму.'

КСТАТИ

Турнир М-1 Challenge 93 пройдет 1 июня 2018 года в Челябинске в ЛА «Трактор». Начало в 18:00. В программе 12 боев, в том числе 8 с участием спортсменов Южного Урала. В Челябинск прилетят бойцы из Бразилии, США, Франции, Украины, Лихтенштейна, Финляндии, Узбекистана и Канады.

Бой Александр Шлеменко – Бруно Сильва 1 июня 2018 станет главным событием турнира.

Почетным гостем вечера станет экс-чемпион мира по профессиональному боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев. А музыкальное сопровождение доверили рэперу Джигану.

https://www.chel.kp.ru/