Подача электронных документов на государственную регистрацию на сайте ФНС

Одной из приоритетных задач Федеральной налоговой службы является электронное и комфортное взаимодействие с налогоплательщиками через электронные сервисы сайта ФНС России.

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе электронные сервисы сегодня доступно более 40 электронных услуг, в том числе сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию», которая становится все более популярной среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с начала 2016 года.

Сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию» предоставляет возможность обратиться в электронном виде в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без предоставления бумажного носителя. Заявители должны иметь только квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и соответствующий ему ключ электронной подписи (ЭЦП). Кроме того, может быть использована электронная подпись, выданная для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Документы для государственной регистрации направляются в отсканированном виде, заявление (уведомление, сообщение) можно подготовить с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения, которое также расположено на сайте ФНС России.

Электронная регистрация имеет существенные преимущества для заявителя:

- Экономия времени, не требуется обязательного личного визита в налоговую инспекцию, чтобы сдать документы на государственную регистрацию;

- Сокращение расходов, связанных с государственной регистрацией - не требуется обязательное заверение подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке, а также обязательного оформления нотариальной доверенности, чтобы сдать документы на государственную регистрацию через представителя;

- Получение удобным способом документов, подтверждающих факт внесения сведений в реестр;

- Отслеживание движения направленных электронных документов;

- Минимизация допущения ошибок при заполнении заявлений;

- Льгота по государственной пошлине (п. 4 ст. 333.35 Размеры государственной пошлины, установленные настоящей главой за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения указанных юридически значимых действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, и получением результата услуги в электронной форме.)

Регистрация в электронном виде набирает популярность по всей России, чем больше электронной регистрации, тем быстрее и качественнее услуга по государственной регистрации может быть получена заявителем.