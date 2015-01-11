Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 05.06.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня вторник 05 июня 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12 град. С

• атмосферное давление 730 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80 %

• ветер Южный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП.

Без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Дзержинского 36 с 8 до 12 час

Строительная 4, Царевского 14, Дзержинского 63-5,6п, К Маркса 4-4,5п с 9 до окончания

Луначарского 15-2п, Дзержинского 56-2п, Октябрьская 26-3п с 9 до 12 час

Набережная 37, 53 с 9 до 15 час

2 В сетях электро-снабжения:

Набережная 21 с 9 до 12 час

Семенова 16,18 с 8.30 до 17 час

3 В сетях горячего водоснабжения:

Дзержинского 36 с 8 до 12 час

Кирова 28 с 8 до 17 час

Дзержинского 63-5,6п, К Маркса 4-4,5п, Гайдара 21 с 9 до окончания

Луначарского 15-2п, Дзержинского 56-2п, Октябрьская 26-3п, К Маркса 22-1п с 9 до 12 час

Набережная 37, 53, Победа 19, Октябрьская 12,16,18Ю К Маркса 25 с 9 до 15 час

Ленина 60 с 9 до 13 час

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 05 июня 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью в горах до умеренных, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12º, днем плюс 22-27°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано

198 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36063/