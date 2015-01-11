Рост цен на топливо грозит банкротством сельхозпредприятий региона

Дизельное топливо в Челябинской области с февраля по май подорожало на 24% за тонну. Это может привести к закрытию многих сельскохозяйственных предприятий региона, сообщил во вторник министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.
«В Челябинской области только с февраля по май 2018 года рост цен на дизельное топливо составил 9 тысяч 800 рублей за тонну: с 41 тысячи 600 рублей в феврале до 51 тысячи 500 рублей в мае, то есть 24% за три месяца. К уровню цен прошлого года этот показатель превысил 35%. <…> Увеличивающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и горюче-смазочные материалы негативно отражается на производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. <…> Складывается ситуация, которая может привести к неплатежеспособности значительной части сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, к их закрытию или банкротству,» — сказал собеседник агентства.
По словам министра, от имени губернатора региона Бориса Дубровского на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева подготовлено обращение. В нем содержится просьба исключить акцизы из стоимости топлива, предназначенного для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В Челябинской области за прошлый год доля акциза в приобретенном селянами топливе составила 953 млн рублей, 18% от стоимости дизельного топлива и 23% от стоимости бензина.
В областном Минсельхозе отметили, что Челябинская область сегодня единственная в Уральском федеральном округе опережает прошлогодние темпы сева. Также регион имеет самую большую в УрФО площадь ярового сева — 1 млн 677 тыс. гектаров. По данным на 5 июня, в области засеяно 1 млн 554 тыс. гектаров, это 93% к плановому показателю.
http://tass.ru/
Ключевые теги: сельское хозяйство, цены на топливо, банкротство, Челябинская область.
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