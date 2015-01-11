Крупный град и шквалистый ветер ожидается на Южном Урале 7 июня

Грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области 7 июня, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
«Убедительно просим южноуральцев быть бдительными и строго следовать рекомендациям. Погода может преподнести неприятный сюрприз в любой момент», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, при усилении ветра рекомендуется сократить время пребывания на улице, держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и линий электропередач, не стоит прятаться около стен домов.
Отметим, что в Челябинске 7 июня, по данным регионального гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, воздух в дневные часы прогреется до +21 градуса.
http://www.chel.aif.ru/
Ключевые теги: Челябинская область, ухудшение погодных условий, осторожность.
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