Крупный град и шквалистый ветер ожидается на Южном Урале 7 июня

Грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области 7 июня, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

«Убедительно просим южноуральцев быть бдительными и строго следовать рекомендациям. Погода может преподнести неприятный сюрприз в любой момент», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, при усилении ветра рекомендуется сократить время пребывания на улице, держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и линий электропередач, не стоит прятаться около стен домов.

Отметим, что в Челябинске 7 июня, по данным регионального гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, воздух в дневные часы прогреется до +21 градуса.

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