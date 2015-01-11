Работницы «Юничел» попросили Путина запретить китайские кроссовки

Работницы челябинской обувной фабрики «Юничел» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Женщины признались, что боятся остаться без работы.

«Мы производим очень качественную обувь из натуральной кожи. Соблюдаем все ГОСТы, проходим все необходимые экспертизы. Но мы видим, что в нашем городе и других городах страны повсеместно открываются торговые комплексы, где продается очень некачественная обувь китайского производства», — рассказали южноуральские обувщицы.

По их словам, люди массово скупают опасный контрафакт только из-за низкой цены. «Если так и дальше пойдет, наша обувь, сделанная честно, с соблюдением всех норм и правил, будет никому не нужна», — заявили сотрудники обувной фабрики.

Добавим, в Российском союзе кожевенников и обувщиков подсчитали, что ежегодно на территорию нашей страны ввозится 200 миллионов пар нелегальной обуви. Это в два раза превышает объемы легального отечественного производства.

«Владимир Владимирович, почему в магазинах в нашей стране так много контрабанды? Мы в своей продукции уверены на сто процентов, но невозможно конкурировать с теми, кто работает нечестно», — пожаловались челябинские обувщицы.

«ФедералПресс» напоминает, что прямая линия с президентом пройдет уже завтра, 7 июня. Число обращений к главе государства превысило 1 миллион.

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