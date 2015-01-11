Прокурор ЗАТО г. Озерск А.В. Вахрушев проведёт личный приём граждан

Прокуратурой ЗАТО г. Озёрск запланировано проведение тематического приёма по вопросу соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Приём будет проводиться прокурором города – Вахрушевым Алексеем Викторовичем.

Приём будет осуществляться 15.06.2018 с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Для обращения в прокуратуру по вопросам нарушений в сфере ЖКХ гражданам (юридическим лицам) необходимо заранее записаться на приём по контактному телефону 5-53-75, кроме того, возможно прийти на приём 15.06.2018 в порядке живой очереди.

На личном приёме гражданин должен предъявить документ, удостоверя-ющий его личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.