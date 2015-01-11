Депутаты предложили отменить врачебную тайну для подростков

Во время осенней сессии российские парламентарии рассмотрят законопроект, который разрешит родителям детей старше 15 лет получить доступ к их медицинской информации.
Согласно пояснительной записке к документу, родители подростков от 15 до 18 лет смогут узнавать об их ранней беременности, болезнях, передаваемых половым путем, увечьях после конфликтов с ровесниками, пристрастиях к алкоголю, табаку и наркотикам. Сейчас такая медицинская информация о здоровье подростков составляет врачебную тайну и может разглашаться только с разрешения ребенка.
Депутаты Самарской губернской думы разработали документ в марте 2017 года, однако комиссия по социальной политике Федерального собрания посоветовала не вносить его в Госдуму сразу. Законопроект изменили и отправили на рассмотрение парламентариев в мае 2018 года.
https://snob.ru/
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