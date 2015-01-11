Неплательщиков алиментов оставили без имущества

Один миллион 700 тысяч рублей, как сообщили сегодня приставы региона, удалось собрать со злостных неплательщиков алиментов.
Сделать это они успели за три дня – во время всероссийской акции “Судебные приставы – детям”.
Массовые рейды провели по Челябинской области. Навестили больше полутора тысяч человек, которые уклоняются от исполнения родительских обязанностей по содержанию детей. У самых несознательных неплательщиков – таких в регионе 51 – пришлось изымать имущество: автомобили, бытовую технику, гаджеты. Больше 20 человек объявили в розыск.
https://www.cheltv.ru/
Ключевые теги: алименты, взыскание, судебные приставы.
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