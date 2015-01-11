Южноуральцы задолжали коммунальщикам 15 миллиардов рублей

Будущий отопительный сезон в Челябинской области под угрозой из-за резко возросших долгов муниципалитетов и населения перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Курирующий сферу ЖКХ Сергей Шаль смог назвать только один район, где долги постепенно сокращаются — Каслинский. В остальных ситуация неприглядная.

«На сегодня одна из главных наших проблем — задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками ресурсов, — доложил губернатору Дубровскому Сергей Шаль. — За последние полтора месяца задолженность сократилась на 700 миллионов, но все равно на сегодня общий долг предприятий — больше трех миллиардов рублей, выше, чем год назад. Только долги перед “Новатэк-Челябинск” (один из главных поставщиков газа на Южном Урале — прим. “ФедералПресс”) — более полутора миллиардов. Долг за транспортировку газа вырос по сравнению с прошлым годом на 9,8 процента, а за электроэнергию — на 51 процент. Сегодня энергетикам должны 1,3 миллиарда».

Отметим, задолженность муниципалитетов и населения давно вызывает тревогу у поставщиков ресурсов Южного и Среднего Урала.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», на начало 2017 года дебиторская задолженность в Челябинской и Свердловской областях только перед МРСК Урала составляла порядка 9 миллиардов рублей. По данным вице-губернатора, в Верхнем Уфалее задолженность перед энергетиками равна платежам городского округа за девять месяцев.

Кыштым должен пятимесячный объем платежей, Локомотивный — за 9,5 месяца, Еманжелинск — за девять месяцев, Троицк и Каслинский район — за семь месяцев, Катав-Ивановск — 11 месяцев, Сатка — 5 месяцев.

«Положительная динамика только по Каслям, там долг снизился с 210 до 180 миллионов, — отметил Сергей Шаль. — Зато озерское МПКХ нарастило долг за полгода на 24 процента».

Однако еще больше должно за газ и свет население, составляющее три четверти потребителей. Южноуральцы не выплатили предприятиям ЖКХ 14,84 миллиарда рублей.

По сравнению с этой суммой результаты работы по взысканию не выглядят впечатляющими: суды области за полгода удовлетворили исковые заявления к злостным неплательщикам на 1,8 миллиарда рублей, взыскано пока только 342 миллиона.

«Мы постоянно выходим с законодательными инициативами в этой сфере, — резюмировал Сергей Шаль. — Но пока поддержки не получаем».

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