«В сущности буря пустяк!» В Озёрске прошел 22-ой Кубок по парусному спорту в классе яхт «Оптимист».

С 15 до 17 июня на территории яхт-клуба "Галс" проходил Открытый Кубок Озерского городского округа по парусному спорту в классе яхт «Оптимист», в котором приняли участие команды из Озёрска, Челябинска, Екатеринбурга, Снежинска и Миасса.

Это уже 22-ой подобный кубок в городе! Молодым (и даже маленьким) яхтсменам пришлось сражаться не только за призовые места, но со стихией, так как за эти дни шторм, штиль, дождь неоднократно сменяли друг-друга.

Но "в сущности буря пустяк... будут лишь крепче руки"...

Соревнования прошли в удивительно приятной и дружеской атмосфере. От части этому способствовало и то, что все гости Кубка жили в палатках на территории клуба, и по мимо соревнований, постоянно общались и проводили время вместе.

Абсолютно все участники кубка были награждены призами от главного спонсора Кубка - ПО "Маяк".

В общекомандном зачете победила команда города Миасс!

Предлагаем Вашему вниманию небольшой фоторепортаж с награждения: