В Челябинской области стало больше лосей и зайцев

В региональном министерстве экологии подвели итоги "переписи животных".

Чтобы определить размеры охотничьих ресурсов, специалисты минэкологии и ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" прошли зимой этого года 26 тысяч километров. Теперь стали известны результаты подсчетов.

Оказалось, что на территории Южного Урала, по сравнению с прошлым годом, стало больше кабанов (4,3 тысячи особей), лосей (7,5 тысячи), белок (11,3 тысячи) и глухарей (13,6 тысячи). Зато уменьшилось поголовье косуль: в этом году их насчитали 64470 особей против 65459 в прошлом году.

Кроме того по специальным методикам определили численность бурых медведей. В лесах Челябинской области живут 653 таких зверя.

Как пояснили в пресс-службе минэкологии, животных подсчитывают, чтобы установить квоты для охотников и, при необходимости, предпринять меры для охраны популяций. Например, в прошлом году в регионе ввели ограничения по охоте на зайцев. Благодаря этому в 2018 году количество этих животных выросло на 13% по сравнению с 2017 годом.

https://gubernia74.ru/