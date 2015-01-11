Почему опаздывает лето и когда оно уже начнется

Нынче природа совсем отбилась от рук. Июнь фактически на исходе, а жары все нет.

У метеорологов свой взгляд на лето. Его началом мы считаем дату, когда среднесуточная температура воздуха переходит через отметку +15 градусов. Обычно это случается где-то 31 мая. Но в этом году до сих пор не произошло, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

Впрочем, это может случиться на днях. Средняя температура июня в Челябинске примерно на один градус ниже нормы. Но на этой неделе станет теплее.

В будние дни воздух прогреется до + 18…+ 21, а к выходным до + 21…+ 26 градусов. При этом в городе пока будет дождливо.

НЕ ТОТ КАЛЕНДАРЬ

— На Южном Урале уже несколько лет мы видим тенденцию к смещению сезонов. Все идет с опозданием примерно недели на две. Живи мы по старому Юлианскому календарю, и такая погода была бы оправдана, — говорит доктор географических наук, профессор ЮУрГУ Надежда Рассказова.

По словам ученого, виновато в «смещении» и наше географическое положение. Мы живем за Уральскими горами, расположенными меридионально. Поэтому для Зауралья характерен меридиональный перенос воздушных масс. В настоящее время он преобладает.

Проявляется перенос в виде «качелей»: то к нам приходит холодный воздух из Арктики, то жаркий с юга. Они и «раскачивают» погоду.

— Также в природе существуют ритмы: холодные и жаркие лета периодически повторяются. Так называемый «брикнеровский период» в разных частях Земли составляет от 28 до 35 лет, — замечает Надежда Рассказова. — Вспомним холодное лето 1953 года, даже фильм с таким названием есть.

Следующее холодное лето было в 1985 году. И вот теперь 2018. Значит, на Урале длительность этого ритма составляет примерно 33 года.

Очередное похолодание может случиться в 2041 году. Недаром же гляциологи, то есть ученые, изучающие оледенение на Земле, обещали нам к 2050 году «малый ледниковый период».

ЧТО БУДЕТ С ПОГОДОЙ ДАЛЬШЕ?

Еще в марте Россиийский гидрометцентр давал прогноз по России на вегетативный период (то есть период роста растений). Этот прогноз корректируют каждый месяц.

Июнь на Южном Урале ожидался в пределах нормы, а по факту примерно на градус холоднее обычного.

Июль синоптики обещали куда жарче нормы, но и дождливей.

Как бы там ни было, но подарков от нашей природы не ждите. Живите здесь и сейчас. Иначе, как говорил в мультике Паровозик из Ромашково, можете сами опоздать — на все лето!

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