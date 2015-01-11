Бизнесмену не удалось обжаловать приговор за мошенничество на 5 млн в Каслях

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляции уголовное дело Владимира Шолопова, оставил без изменения приговор Каслинского райсуда – бизнесмену назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

По версии следствия, в 2014-2015 годах коммерческий директор ООО «Стройком плюс» Юрий Усков и директор по строительству данной фирмы Владимир Шолопов, осуществляя работы по муниципальному контракту на реконструкцию детсада № 6 в Каслях, составили акты фактически не выполненных работ, а полученные деньги вывели с расчетных счетов фирмы. Они причинили муниципалитету ущерб на сумму 5 млн рублей.

Приговором Каслинского суда с Шолопова было взыскано 5 млн ущерба в пользу администрации района. В облсуд приговор обжаловал гособвинитель. Судебная коллегия по уголовным делам ЧОС отказала в удовлетворении представления прокурора. Приговор вступил в законную силу.

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